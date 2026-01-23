Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor