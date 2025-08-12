Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
