Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün attı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol tarafta topla hareketlenen Yunus, Icardi ile girdiği verkaç sonrası sol çaprazda kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

64. dakikada sol taraftan Icardi'nin ortasına kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay'ın derin pasında topla buluşan Barış Alper, ceza sahası içi sol çaprazında topu sağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

73. dakikada sağ tarafta topla buluşan Sallai, ceza sahasına attığı ara pasta Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Ahmed'in pasında Icardi kale önünden bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Barış Alper'in sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

89. dakikada Ampem'in hatalı geri pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Barış'ın pasında ceza sahasına giren Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler (Umut Bozok dk. 79), Yalçın Kayan (Mateusz Legowski dk. 79), Kerem Demirbay, Umut Meraş (Halil Akbunar dk. 61), Svit Seşlar, Prince Ampem, Denis Draguş

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Gilbert Mendy, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Wilfried Singo dk. 69), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 86), Gabriel Sara (Barış Alper Yılmaz dk. 57), Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 69), Mauro Icardi (Ismail Jakobs dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mauro Icardi (dk. 73), Yunus Akgün (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nihad Mujakic, Denis Draguş (Eyüpspor), Davinson Sanchez (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
