Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. İdman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışmaları ve ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 9 Eylül Salı günü saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
