Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalar, dinamik ısınma ile başlayarak çeşitli pas ve şut çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor