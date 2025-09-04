Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Yeni transfer İlkay Gündoğan, takımın ilk antrenmanında yer aldı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer İlkay Gündoğan ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
