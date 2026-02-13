Haberler

Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı

Güncelleme:
Galatasaray'da Eyüpspor ağlarını 2. dakikada havalandıran Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların bu sezon Süper Lig'deki en erken iç saha golünü kaydetti.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.
  • Yunus Akgün'ün attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gol oldu.
  • Yunus Akgün, Süper Lig'de bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asist yaptı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti.

GALATASARAY 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası çaprazı sol kanattan Osimhen, uzak noktadan ortasını kale önüne doğru gönderdi. O noktaya koşu yapan Yunus Akgün kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Üst üste ikinci haftada da kafa golü atan Yunus Akgün'ün attığı bu gol Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken golü oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig'de 19 maçta sahaya çıkan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
