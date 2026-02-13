Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti.

GALATASARAY 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası çaprazı sol kanattan Osimhen, uzak noktadan ortasını kale önüne doğru gönderdi. O noktaya koşu yapan Yunus Akgün kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Üst üste ikinci haftada da kafa golü atan Yunus Akgün'ün attığı bu gol Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken golü oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig'de 19 maçta sahaya çıkan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.