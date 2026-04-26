Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini derbide sürdürdü

Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar sahasında yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 34 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 27 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 16 müsabakanın 12'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
