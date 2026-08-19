Haberler

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda ısınma, topa sahip olma ve savunma-hücum çalışmaları yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'teki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar