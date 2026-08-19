Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda ısınma, topa sahip olma ve savunma-hücum çalışmaları yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'teki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı