Galatasaray Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma organizasyonuyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA