Galatasaray, Çorum FK Beraberliği Sonrası Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Süper Lig açılışında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. İdman, ısınma, pas, geçiş oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. hafta oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.