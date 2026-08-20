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Galatasaray Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Süper Lig 2. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde tamamladı. Karşılaşma yarın 21.30'da, hakem Çağdaş Altay'ın düdüğüyle oynanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 21.30'da Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kaynak: AA
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