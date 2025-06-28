Galatasaray, Errick McCollum ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Errick McCollum ile Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. McCollum, 2016'da Eurocup şampiyonu kadrosunun önemli isimlerinden biriydi ve kariyerine yeniden Galatasaray'da devam edecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda daha önce takımda forma giyen ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016'da kazandığımız Eurocup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

37 yaşındaki basketbolcu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Eurocup şampiyonluğu yaşarken aynı zamanda da final MVP'si seçildi.

McCollum kariyerinde Elitzur Netanya, Hapoel Kfar Saba, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, A. Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Karşıyaka ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe ile THY Eurolaegue'de bu sezon şampiyonluk yaşayan Errick McCollum, burada 18 karşılaşmaya çıkarken, 11.1 sayı, 2.1 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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