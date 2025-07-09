Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Roamy Alonso ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Roamy Alonso ile Anlaşma Sağladı
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon için kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı takım, Alonso'ya hoş geldin dedi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1997 doğumlu oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Roamy Alonso'ya Galatasaray'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz" denildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alonso sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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