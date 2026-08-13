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Galatasaray'dan Altyapı Ürünü Emirhan'a Sözleşme

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımda yer alan oyuncuya başarılar diledi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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