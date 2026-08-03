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Galatasaray'a ABD'li pasör Micah Ma'a

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi açıklarken yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini belirtti. 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü ve çeşitli kupa şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.

Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.

Kaynak: AA
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