Galatasaray Ekmas, başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yakup Sekizkök, sezon başında görev aldığı Darüşşafaka Lassa ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 9 galibiyet elde etmişti.