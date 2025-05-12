Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'ni İkinci Sırada Tamamladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga'ya yenilerek ikinci oldu ve İstanbul'a döndü.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen ve ikinci olan Galatasaray, öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Sarı-kırmızılılar, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor