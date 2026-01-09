Haberler

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 Emlak Konut: 64

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 Emlak Konut: 64
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de düzenlenen Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64'lük skorla mağlup etti. Maç sonunda Galatasaray, ilk periyotta rakibine karşı önde başladı ve galibiyeti elde etti.

Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 skorla mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Galatasaray: Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Gökşen Fitik 6, Ayşe Cora Yamaner 8, Awak Kuier 34, Kamiah Smalls, Sude Yılmaz 5, Sehernaz Çidal 7, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Marine Johannes 23

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Emlak Konut: Ferda Yıldız 1, Jessica Thomas 3, Victoria Macaulay 20, Berfin Sertoğlu 22, Astou Ndour 45, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 5, Antonia Delaere 8, Zeynep Çelik 9, Melek Uzunoğlu 10, Petra Holesinska 13, Gizem Başaran Turan 15

Başantrenör: Murat Alkaş

1. Periyot: 20-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 37-36 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 66-64 (Galatasaray lehine) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı