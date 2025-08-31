Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a Kiraladı

Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a Kiraladı
Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert'in İngiltere Championship takımı Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre Southampton, kiralama bedeli ve bonuslar ödeyecek.

Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert'in İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 Euro tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
