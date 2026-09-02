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Galatasaray, Bitshiabu için görüşmelere başladı

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GALATASARAY, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

GALATASARAY, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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