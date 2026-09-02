Galatasaray, Bitshiabu için görüşmelere başladı
GALATASARAY, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
GALATASARAY, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı