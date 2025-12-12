Galatasaray, 5 eksikle Antalya'ya gidiyor

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, eksik bir kadroyla Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekipte; Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Singo ve Lemina, Antalyaspor maçının kafilesine dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı: "İsmail Jakobs, Sanhcez, Sallai, Sara, Icardi, Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."