Galatasaray, 5 eksikle Antalya'ya gidiyor

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak ancak kadrosunda 5 önemli futbolcu yer almıyor. Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Singo ve Lemina maçta forma giyemeyecek.

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, eksik bir kadroyla Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekipte; Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Singo ve Lemina, Antalyaspor maçının kafilesine dahil edilmedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte, 5 futbolcu Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Singo ve Lemina kafilesinde yer almadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı: "İsmail Jakobs, Sanhcez, Sallai, Sara, Icardi, Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

500

