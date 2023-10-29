Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes'i mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Anadolu Efes'i 95-76 mağlup etti. Anadolu Efes oyuncuları, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle karşılaşmada özel tasarlanan kırmızı formayla mücadele etti.
İSTANBUL, -
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Erhan Gürsel, Tolga Edis
ANADOLU EFES: Bryant 10, Thompson 12, Erkan Yılmaz 16, Ercan Osmani 6, Jones 18, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Erten Gazi 5, Clyburn 5, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 4
GALATASARAY: Walden 4, Halilovic 7, Buğrahan Tuncer 16, Martin 12, Yeboah 14, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 9, Samet Geyik, Radebugh 8, Göksenin Köksal 15
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
DEVRE: 35-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasının kapanış maçında Galatasaray, Anadolu Efes'i 95-76 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3'üncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.