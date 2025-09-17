Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşacak

(ANKARA) - Uefa Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşaması ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Karşılaşma yarın saat 22.00'de, Deutsche Bank Park'ta oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşaması ilk haftasında Eintracht Frankfurt'la deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Dördüncü hakem görevini ise Daniele Chiffi üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ligde oynadığı beş maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla lider durumda bulunuyor. Takım, rakip filelere 14 gol atarken yalnızca bir gol yedi.

Rakip Eintracht Frankfurt ise geçtimiz sezonda Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamladı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki Alman temsilcisi, bu sezon ligde çıktığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Kadroda Ritsu Doan, Can Uzun, Jean Bahoya ve Elye Wahi gibi isimlerin yanı sıra eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de bulunuyor.

İki takım, Avrupa kupaları tarihinde daha önce yalnızca iki kez karşılaştı. 1992/93 sezonunda UEFA Kupası Son 32 Turu'nda eşleşen ekipler Almanya'daki maçta 0-0 berabere kalmış, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Galatasaray 1-0 kazanarak üst tura yükselmişti. Galatasaray, Frankfurt deplasmanının ardından Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak.