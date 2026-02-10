Haberler

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, şubat ayı olağan divan kurulu toplantısını RAMS Park'ta gerçekleştirecek. Toplantıda mali tablolar ve spor faaliyet raporları sunulacak.

? Galatasaray Kulübünde şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda 30 Kasım 2025 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları ile ilgili sunum yapılacak. Ardından denetim kurulunun raporlarla ilgili incelemeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca 14 Mart'taki divan kurulu başkanlık seçimi dolayısıyla adaylar arzu ettikleri takdirde divan kurulunda açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

