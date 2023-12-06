Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliği askıya alınsın

Son Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve eski yönetici Taner Aşkın, aralık ayı divan kurulu toplantısında çarpıcı bir talepte bulundu. Aşkın, Seçil Erzan'ın futbol dünyasını dolandırdığı davada isimleri geçen Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın kulübe üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

Galatasaray'ın aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan kulüp üyesi Taner Aşkın, isimlerinin Seçil Erzan'ın vurgununda geçmesi nedeniyle Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

"GALATASARAY ARMASININ VERMİŞ OLDUĞU LÜTUFLARI YANLIŞ YOLDA KULLANMIŞLAR"

Taner Aşkın kürsüde yaptığı açıklamada, "Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu birtakım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor. Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur. Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliği askıya alınsınTaner Aşkın

"DAVALARI BİTİNE KADAR ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN"

Aşkın konuşmasının devamında, " Bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Terim Galatasaray Spor Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

bu kim ya koskoca fatih terimin üyeliğini askıya alacakmış. fatih terim kadar hizmetin olmuş mu o şanlı armaya bu ne cüret. ayrıca ne alaka?

Yanıtla83
title