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Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kiev ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sırasında takım malzemecisi Veli Muğlı'nın doğum günü kutlandı.

- Galatasaray, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda bugün doğum günü olan takım malzemecisi Veli Muğlı'nın doğum günü kutlandı.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'ya geldi.

Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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