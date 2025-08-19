Galatasaray, Derrick Köhn'ü Union Berlin'e Transfere Onay Verdi

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün Union Berlin'e transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Alman kulübü, Galatasaray'a 4 milyon avro ve 500 bin avro şarta bağlı bonus ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

