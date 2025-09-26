Haberler

Galatasaray Deplasmanda Yenilmezliğini Sürdürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmanda bu sezon oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Alanya maçıyla birlikte bu sezon ligde bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Ligde şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takım olan Aslan, oynadığı 7 müsabakanın 5'inde de kalesini gole kapadı.

Galatasaray ayrıca ligde 2025-2026 sezonunda deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.

Kaleci Uğurcan Çakır da mücadelede başarılı kurtarışlarıyla takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Öğrenci annesinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.