Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

Galatasaray Deplasmanda Boluspor ile Karşılaşacak

Galatasaray Deplasmanda Boluspor ile Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Önceki hafta 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Boluspor'un ise Eyüpspor'a yenildiği bu mücadelede rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile mücadele edecek. Kupanın ilk haftasında sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken, kırmızı-beyazlılar ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na gruplardan başladı. Boluspor ise 5. turda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 eleyerek, gruplara kaldı.

Yoğun fikstürde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boluspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Kupada 7. randevu

Boluspor ile Galatasaray, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar da 3 defa sahadan galip ayrıldı. İki takım son olarak 29 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray, 4-1'lik skorla rakibini yendi.

Yiğit Arslan düdük çalacak

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Egemen Savran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Hakan Kaçar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Dünya birincisi otomotiv devi hüsran yaşıyor
img

Tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu

Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.