Galatasaray Deplasmanda Boluspor ile Karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile mücadele edecek. Kupanın ilk haftasında sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken, kırmızı-beyazlılar ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na gruplardan başladı. Boluspor ise 5. turda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 eleyerek, gruplara kaldı.

Yoğun fikstürde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boluspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Kupada 7. randevu

Boluspor ile Galatasaray, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar da 3 defa sahadan galip ayrıldı. İki takım son olarak 29 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray, 4-1'lik skorla rakibini yendi.

Yiğit Arslan düdük çalacak

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Egemen Savran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Hakan Kaçar olacak. - İSTANBUL