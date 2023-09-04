Galatasaray, Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma...
Galatasaray, Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor