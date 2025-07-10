Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı

Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı
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Galatasaray, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek olan genç oyuncusu Yusuf Demir ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşme yenileyecek. Haberde, Yusuf Demir'in temsilcisinin sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ifade edildi. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmen uzatılacağı dile getirildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Sağ ve sol kanat pozisyonlarında görev alabilen Yusuf Demir, geride kalan sezonda 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösteren Avusturyalı futbolcu, 2 golün de pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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