Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada pas ve taktik idmanları yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yarın Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı