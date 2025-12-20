Haberler

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da sakatlığı geçen Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Okan Buruk, formda olan Günay Güvenç'i kalede oynatmaya devam edecek.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Uğurcan Çakır'ı Kasımpaşa maçında riske etmeme kararı aldı.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
  • Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Günay Güvenç, bu karşılaşmalarda 24 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Uğurcan Çakır konusunda temkinli davranma kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak.

RİSKE EDİLMEYECEK

Monaco deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın durumu düzeldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli kaleciyi Kasımpaşa karşılaşmasında riske etmeyi düşünmüyor.

GÜNAY GÜVENÇ FORMDAYDI

Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi devralan Günay Güvenç, özellikle Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Deneyimli kaleci, söz konusu mücadelede kalesini gole kapatarak teknik heyetten tam not aldı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Günay Güvenç, bu karşılaşmalarda 24 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Okan Buruk'un, bu performans nedeniyle Kasımpaşa maçında da tercihini Günay'dan yana kullanacağı öğrenildi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title