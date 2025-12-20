Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Uğurcan Çakır konusunda temkinli davranma kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak.
RİSKE EDİLMEYECEK
Monaco deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın durumu düzeldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli kaleciyi Kasımpaşa karşılaşmasında riske etmeyi düşünmüyor.
GÜNAY GÜVENÇ FORMDAYDI
Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi devralan Günay Güvenç, özellikle Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Deneyimli kaleci, söz konusu mücadelede kalesini gole kapatarak teknik heyetten tam not aldı.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Günay Güvenç, bu karşılaşmalarda 24 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Okan Buruk'un, bu performans nedeniyle Kasımpaşa maçında da tercihini Günay'dan yana kullanacağı öğrenildi.