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Udinese, Zaniolo'nun bonservisini aldı

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İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini satın alarak 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, ligde 32 maçta forma giydi.

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldı.

Kulübün açıklamasında 26 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzanladığı kaydedildi.

Zaniolo, İtalyan temsilcisinde ligde 32 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Süha Gür
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