Udinese, Zaniolo'nun bonservisini aldı
İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini satın alarak 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, ligde 32 maçta forma giydi.
İtalya Serie A takımlarından Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldı.
Kulübün açıklamasında 26 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzanladığı kaydedildi.
Zaniolo, İtalyan temsilcisinde ligde 32 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Süha Gür