Abdullah Kavukcu: Bugün Osimhen'i 75 milyon avroya alma şansın yok

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, başkan Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün son dönemde gerçekleştirdiği transferlerin Avrupa'da da ses getirdiğini vurgulayan Kavukcu, özellikle Leroy Sane ve Victor Osimhen hamlelerinin Galatasaray algısını değiştirdiğini söyledi.

Sane transferinin tarihi bir adım olduğunu ifade eden Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın. Sane'yi herkes kabullendi. Herkes de kabullenmişti zaten. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane'yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor. Yine de Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli oyuncular var" dedi.

'ALMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNCUNUN TAKIMI DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNUYOR'

Yapılması planlanan transferler hakkında konuşan Kavukcu, orta saha transferinin öncelikleri olduğunu dile getirdi. Abdullah Kavukcu, "Birinci önceliğimiz orta saha bölgesi. Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz. Orta sahaya alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabiliriz. Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek rakamlara şaşıracaksınız. Osimhen'i 75 milyon avroya aldık. Bugün Osimhen'i 75 milyon avroya alma şansın yok. Suudi Arabistan'da transfer politikası değişti. Artık yaşlı ama ismi olan oyunculara yönelmiyorlar. ABD'de de değişiklikler oldu. Bir oyuncu transfer ederken önce bir onay mekanizmasından geçiyorlar. Bizde bu yok. Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular var. Osimhen'in transferi rüzgarı değiştirdi. Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YUSUF DEMİR İLE VEDALAŞIYORUZ'

Kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili de bilgi veren Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir de bir yabancı. Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin Euro'luk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten" şeklinde konuştu.