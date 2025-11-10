Galatasaray'dan Torreira'nın Sakatlık Durumu Hakkında Açıklama
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu sebebiyle oyundan çıkan Lucas Torreira'nın sakatlığının bulunmadığını duyurdu. Torreira, 4 günlük iznin ardından takımla çalışmalara devam edecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor