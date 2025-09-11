Galatasaray'dan Samsunsor'a transfer

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, kadrosunu Galatasaray'ın genç yıldızı ile güçlendiriyor.

KİRALIK ANLAŞMA TAMAM

Samsunspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç orta sahası Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi, bu transfer için Sarı-kırmızılılara 4.5 milyon TL ödeyecek. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

3 GOLE KATKI YAPTI

Bayern Münih'in ikinci takımından 250 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Eyüp Aydın, Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Eyüp Aydın, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.