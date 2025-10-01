Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde 7 yıl sonra bir ilk

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool'u ağırladı.

7 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Devler Ligi'nde RAMS Park'ta son olarak 28 Kasım 2018 tarihinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

8 MAÇTA GALİBİYETİ YOKTU

Lokomotif Moskova maçının ardından Aslan, daha sonra 8 maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.