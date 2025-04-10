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Galatasaray'dan Sacha Boey bombası

Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
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Galatasaray, Bayern Münih-Inter maçı sonrası eleştiri oklarının hedefi olan eski futbolcuları Sacha Boey ile yeniden ilgilenmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi oldu.

GALATASARAY DEVREDE

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Inter maçı sonrası hedef tahtasına koyan eski oyuncusuna arka çıktı. Galatasaray'ın Sacha Boey'u sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdiği haber detayında yer aldı.

Bu arada Sacha Boey'un Bayern Münih'te forma savaşına dahil olmak istediği ancak buna karşın kulübün ayrılık kararı alması durumunda Fransız sağ bekin Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulandı. Bu sezon 13 maça çıkıp 540 dakika sahada kalabilen Sacha Boey, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKara Ahmet:

aman diyem okana dokunmayin valla yere bi atarsa kendini gorursunuz

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