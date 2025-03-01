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Galatasaray'dan Muslera ve Günay kararı

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Galatasaray, kaptan Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanırken, 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç ile devam kararı aldı. Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan ve performansıyla takdir toplayan Günay'ın 1 yıl daha sözleşmesi uzatılacak.

Sezon sonu tecrübeli kalecisi Muslera ile yollarını ayırmaya karar veren Süper Lig devi Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a zam yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek Galatasaray cephesi, Günay'ın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatacak. Fernando Muslera yerine 1 numara arayışı da başladı, Eyüpspor'dan Berke Özer gündemde. Günay ise 2. kaleci olarak takımda kalacak ve 20 milyon TL olan ücretinde iyileştirme yapılacak.

Galatasaray'dan Muslera ve Günay kararı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

doğru bir karar olmuş

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