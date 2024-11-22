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Galatasaray'a yeni kaleciyi Taffarel buldu

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Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı eldiven Alisson Becker'le görüşmelere başladı. Bu transfer için Taffarel'den yardım alan yöneticilerin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 38 yaşındaki Muslera yerine Galatasaray cephesi arayışlara başladı.

Sabah'ın haberine göre, Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in durumu da yakından takip eden Galatasaray, Becker Liverpool'dan ayrılmaya karar verirse Galatasaray masada olacak.

Galatasaray, Muslera'nın yerine milyonlarca euroluk kaleci alıyor

TAFFAREL DEVREDE

Sarı-kırmızılı takım, bu transferde şu anda Liverpool'da antrenörlük yapan efsanesi Taffarel faktörüne de güveniyor. Bu sezon Liverpool ile 8 resmi maça çıkan Alisson, bu maçlarda 3 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Muslera'nın yerine milyonlarca euroluk kaleci alıyor

Galatasaray'a yeni kaleciyi Taffarel buldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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