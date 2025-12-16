Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı
Galatasaray'da geleceği merak edilen Mauro Icardi için yeni gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in Icardi ile yola devam kararı aldığı Arjantinli oyuncunun da yeni sözleşme için taleplerini sunduğu belirtildi.
- Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Mauro Icardi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.
- Mauro Icardi, 3 sezon için toplam 20 milyon euro ücret talep ediyor.
- Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 108 maçta 69 gol ve 22 asist yaptı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir gelişme yaşandı.
DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI KARARI
Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonu sona erecek Icardi için harekete geçiyor. Haberde, Başkan Dursun Özbek'in Icardi'yi çok beğendiği ve bırakmak istemediği aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edileceği belirtildi.
3 SEZON İÇİN İSTEDİĞİ MAAŞ
Öte yandan Icardi'nin de 3 sezon istediği ücret de belli oldu. Arjantinli oyuncunun 3 sezon için toplam 20 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 108 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 69 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.