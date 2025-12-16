Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI KARARI

Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonu sona erecek Icardi için harekete geçiyor. Haberde, Başkan Dursun Özbek'in Icardi'yi çok beğendiği ve bırakmak istemediği aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edileceği belirtildi.

3 SEZON İÇİN İSTEDİĞİ MAAŞ

Öte yandan Icardi'nin de 3 sezon istediği ücret de belli oldu. Arjantinli oyuncunun 3 sezon için toplam 20 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 108 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 69 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.