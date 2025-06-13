Galatasaray'dan Leroy Sane Tanıtımı Galata Kulesi'nde Yapıldı

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Galatasaray, yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane'nin tanıtımını Galata Kulesi'nde düzenlediği görsel etkinlikle gerçekleştirdi. Taraftarlar etkinliği heyecanla izledi.

Galatasaray, yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane'nin tanıtımını Galata Kulesi'nde yaptı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane ile ilgili Galata Kulesi'nde görsel etkinlik gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 'Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?' paylaşımı yaparken, taraftarlar heyecanla bu saati bekledi. Daha sonra bu saat geldiğinde Galata Kulesi'nde UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle görsel şov başladı. Kuleye yansıtılan görüntülerde, Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi logosu ve Aslan görselleri yer aldı.

Bazı taraftarlar, Galata Kulesi çevresinde toplanarak, bu anları yerinde izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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