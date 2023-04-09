Galatasaray'dan Kerem önlemi! Futbolcuyla masaya oturuldu

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilen Kerem'e zam yapılacak.

Sarı-Kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Başarılı kanat oyuncusuna iyileştirme yapılacak.

ANLAŞMA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre ;Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla anlaşma sağlaması bekleniyor.

KAPTAN OLDU

Kerem'in ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilmişti. Sezon başında üçüncü kaptanlık görevine de getirilen Kerem'e bir kez daha zam yapılarak, moral ve motivasyonun artırılması hedefleniyor.

LİGDE 7 GOL ATTI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.