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Galatasaray'dan Kerem önlemi! Futbolcuyla masaya oturuldu

Galatasaray'dan Kerem önlemi! Futbolcuyla masaya oturuldu

Spor Haberleri

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilen Kerem'e zam yapılacak.

Sarı-Kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Başarılı kanat oyuncusuna iyileştirme yapılacak.

TRT Spor'un haberine göre ;Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla anlaşma sağlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Kerem önlemi! Futbolcuyla masaya oturulacak

Kerem'in ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilmişti. Sezon başında üçüncü kaptanlık görevine de getirilen Kerem'e bir kez daha zam yapılarak, moral ve motivasyonun artırılması hedefleniyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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