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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma, koşu ve çift kale maçla devam etti. Yarın iki idman daha yapılacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 09.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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