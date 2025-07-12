Galatasaray'dan kaleye sürpriz aday

Galatasaray'dan kaleye sürpriz aday
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Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fiorentina forması giyen 34 yaşındaki İspanyol file bekçisi David De Gea'yı gündemine soktu.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi soktu.

YENİ ADAY DE GEA

Barcelona'dan Ter Stegen ve Inter'den Yann Sommer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim David De Gea oldu. Sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen David De Gea ile temas kurdu. Yönetimin İspanyol kalecinin şartlarını sorduğu öğrenildi. İlerideki günlerde yıldız eldiven için somut adımların atılabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan kulübüne transfer olan De Gea, çıktığı 42 maçta kalesinde 50 gol gördü ve 11 maçta da kalesini gole kapadı. Tecrübeli kalecinin Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

34 yaşında mi jübile zamanı gelmiş kral

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