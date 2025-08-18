Galatasaray'dan kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk teklif yapıldı

Galatasaray, Porto'nun kalecisi Diogo Costa için 20 milyon Euro artı bonus içeren bir teklif yaptı. Porto ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Costa'nın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Süper Lig devi Galatasaray, kaleci transferinde girişimlerini sürdürürken sürpriz bir isme yöneldi.

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sky DE'de yer alan habere göre; Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u hala ilk sırada turan Galatasaray, Ederson'un alternatifini de buldu. Sarı-kırmızılılar, Portekiz devi Porto'nun forması giyen deneyimli eldiven Diogo Costa için harekete geçti. Haberde, Galatasaray'ın 25 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMAN S I

Porto ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Costa'nın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Portekizli eldiven, geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta kalesinde 45 gol gördü ve 19 maçta da kalesini gole kapadı.

