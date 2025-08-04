Galatasaray'dan Jakobs kararı

Galatasaray'dan Jakobs kararı
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Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirerek oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de sıcak bir gelişme yaşandı.

JAKOBS'UN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı-kırmızılılar, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirerek oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Jakobs kararı

BİRÇOK TALİBİ VAR

Gelecek sezon ilk 11'de düşünülmeyen Senegalli futbolcunun başta Almanya olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'a Monaco'dan 8 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, takımıyla çıktığı 23 maçta 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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