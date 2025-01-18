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Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yaptığı paylaşımla karşılaşmanın orta ve VAR hakemi için paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takım, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"İSYANIMIZ KÖTÜ HAKEMLERE"

Kulüpten yapılan paylaşımda sarı-kırmızılıların ilk yarıda penaltı beklediği pozisyona ve Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne yer verilerek "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama

Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMy Tec:

ınsallah kume düşersiniz 30 40 yildir hakemlerin sayesinde basarilara ulastiniz fetosaray

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

K.o.ç. ve m.acun gibi provokatörler olduğu sürece Türk futbolu düzlüğe çıkamaz

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